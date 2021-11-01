Москва, , 16:24 — REGNUM Вакцины от COVID-19 сохраняют свою эффективность, несмотря на мутации вируса. Об этом заявила 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует в шесть раз реже реже, чем вирус гриппа, и в 21 раз реже, чем вирус иммунодефицита человека.

«Поэтому у нас есть определённая уверенность в том, что сегодняшние вакцины остаются действенными и эффективными. Мутации не могут повлиять на эффективность вакцин настолько, чтобы они были бесполезны», — сказала в эфире телеканала «Россия 24».

В связи с этим глава Роспотребнадзора в очередной раз призвала граждан сделать прививку, чтобы защититься от коронавирусной инфекции.