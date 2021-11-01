Грузия, 1 ноября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Кандидат в мэры Хобского района от правящей партии «Грузинская мечта» Давид Букия был обвинён оппозицией в прямом и открытом подкупе избирателей во время второго тура выборов в местные органы власти, сообщает 1 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Букия прямо из автомобиля раздавал деньги на на двух избирательных участках, расположенных в селе Саджиджао. Соответствующее видеодоказательство было опубликовано оппозиционным «Единым национальным движением».

«Мтавари архи» попытался взять у Букия объяснения по поводу случившегося, но тот превратил свой ответ в откровенное издевательство над журналисткой.

Напомним, что 30 октября в Грузии прошёл второй тур выборов в местные органы власти, в результате которого, праявящая партия одержала победу в 19 из 20 муниципалитетов.