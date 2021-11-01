Москва, 1 ноября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Даже самый незначительный конфликт с ограниченным применением ядерного оружия в Европе приведет к уничтожению Старого света. Об этом 1 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный гриб

На этом фоне заявления европейских политиков о необходимости стратегии «превентивного ядерного удара» по России кажутся стремлением к суициду, убежден эксперт.

«Я поражаюсь слабоумию и скудоумию западных политиков. Какая превентивная ядерная война против России? Любой, даже ограниченный ядерный конфликт — будут огромные человеческие жертвы в Европе. Европа перенаселена. Одна сплошная городская агломерация. Ядерная война, пусть даже ограниченная, в Европе приведет к уничтожению Старого света», — сказал Коротченко.