Вашингтон, 1 ноября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Сервис Disney Plus опубликовал тизер продолжения фильма «Фокус-Покус». Об этом 1 ноября пишет издание «Канобу».

Кадр из фильма «Фокус-Покус» Сёстры Сандерсон, кадр из фильма «Фокус-Покус»

https://twitter.com/disneyplus/status/1454826534070456320

"Свеча черного пламени горит к радости сестёр Сандерсон», — говорится в подписи к ролику. В фильме сыграют актрисы из оригинального фильма — Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими. К ним также присоединились Уитни Пик, Лилия Бакинхем, Белисса Эскобедо, Даг Джонс, Ханна Уэддингхэм, Фрой Гутьеррез и другие.

Добавим, что премьера фильма «Фокус-Покус 2» запланирована на осень 2022 года. Режиссёром картины выступила Энн Флетчер.