Новосибирск, , 16:22 — REGNUM В Новосибирской области с 30 октября действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции. Как заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 1 ноября: набор мер по борьбе с распространением коронавируса в данной ситуации — оптимален. Сегодня важно обеспечить полное выполнение принятых решений — чтобы не вводить новые ограничения. Глава региона обозначил задачи органов власти в период нерабочих дней.

Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области Правительство Новосибирской области

«Наша задача — обеспечить выполнение тех минимально необходимых решений, которые мы приняли, иначе нам придётся выходить на новые ограничения, что совершенно не хотелось бы делать для исключения нанесения ущерба экономике региона. В течение нерабочих дней органам власти нужно сконцентрироваться на проведении контрольных мероприятий, направленных на обеспечение выполнения принятых мер. В первую очередь, это соблюдение масочного режима, новые мероприятия по контролю за наличием QR-кодов при посещении определенных объектов, организаций, это соблюдение режима нерабочих дней, в том числе, запрет на работу организаций общественного питания с 23:00 до 6:00. Нерабочие дни — самый удобный период для прохождения вакцинации тем нашим коллегам, кто не успел ещё это сделать. Я говорил об этом неделю назад, поэтому, ещё раз попрошу всех руководителей донести до подчиненных требования главного санитарного врача Новосибирской области по обязательной вакцинации отдельных категорий работников. Это касается, в то числе, и работников органов власти. Просьба департаменту государственной службы подготовить статистику, а вам, коллеги, особенно тем, кто находится в отстающих, просьба подготовиться к докладу, о том, как в ноябре вы будете работать без значительной части своих коллективов, которые не прошли вакцинацию», — подчеркнул губернатор.

Также он призвал общественные объединения к проведению традиционных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в онлайн-формате или их переносу на более поздний срок. Губернатор напомнил, что массовые официальные мероприятия в период нерабочих дней не допускаются.