Екатеринбург, 1 ноября 2021, 16:20 — REGNUM Свердловский облсуд зарегистрировал иск одного их граждан об оспаривании системы QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
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Речь идёт о новой редакции пункта 3 указа губернатора №100-УГ
Дело передали судье Максиму Старкову. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов заработала в полную силу с 30 октября.