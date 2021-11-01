Рустави, Грузия, , 16:19 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, считает, что выборы в органы самоуправления в стране были «сфальсифицированы». Его письмо 1 ноября зачитал адвокат Ника Гварамия.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Экс-президент заявил, что он «оскорблён» действиями правящей партии «Грузинская мечта». Он призвал «уважающих себя грузин» начать действовать.

«Что мы должны делать? Только одно — мы должны заставить заплатить ту цену, которую уважающие себя народы заставляют платить фальсифицирующую власть, мы должны отобрать власть и заставить ответить перед законом», — заявил Саакашвили.

Он призвал сторонников повторить опыт Армении, когда в ходе протестов премьер-министром страны стал Никол Пашинян.

Напомним, в Грузии 30 октября прошёл второй тур выборов в органы местного самоуправления. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха. В оппозиции заявляют, что итоги голосования были «сфальсифицированы». 1 ноября в 19:00 (18:00 мск) в Тбилиси должна пройти акция протеста.

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