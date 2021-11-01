Варшава, , 16:18 — REGNUM 31 октября в центре Варшавы активисты белорусской оппозиции и диаспоры во главе с политическими лидерами провели шествие. Об этом сообщает Polskie Radio.

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Несколько сотен человек прошли по центральным улицам города и остановились около памятника польскому повстанцу Тадеушу Костюшко. Присутствующий на мероприятии политик Павел Латушко выступил там с речью, в ходе которой призвал «всех белорусов не только бороться за свободу, но и заботиться о своем здоровье».

«Преступный режим в Белоруссии не дает достоверной статистики по пациентам и смертям от COVID-19 и ничего не делает, чтобы остановить эпидемию в нашей стране. И только мы сами можем обеспечить свою безопасность», — заявил он.

В то же время политик подчеркнул, что одним из способов борьбы с пандемией в Белоруссии может быть «забастовка на заводах и предприятиях», так называемый «народный карантин».

Как передавало ИА REGNUM, 13 октября официальный представитель следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович заявил, что в Белоруссии возбудили новое уголовное дело в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.