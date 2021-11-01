Иерусалим, , 16:17 — REGNUM В понедельник, 1 ноября, вступили в силу новые правила въезда иностранных граждан в Израиль. Об этом сообщает издание newsru.co.il.

Израиль 495756

За несколько часов до вступления в силу новых правил, власти Израиля разослали авиакомпаниям уведомление, что они несут ответственность за соблюдение требований к туристам, направляющимся в Израиль.

Для въезда в страну требуется заполнить декларацию на сайте министерства здравоохранения. Въезд разрешён иностранцам, въезжающим в Израиль через аэропорт «Бен-Гурион», в случае, если они привиты допущенными в стране вакцинами, и за последние 14 дней не были в странах, въезд из которых в Израиль запрещён. Список таких («красных») стран не публикуется, как полагает издание, это страны, в которых распространён субвариант штамма «Дельта» AY4.2.

Въезд разрешён лицам, привитым допущенными в Израиле вакцинами, или переболевшим COVID-19, имеющим антитела. Тест на антитела должен быть сделан не ранее, чем за 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля. Среди допущенных вакцин нет российской вакцины «Спутник V», но с 15 ноября въезд привитым «Спутником V» будет разрешён, при условии нахождения в карантине до получения положительного результата серологической проверки.

Как заявил министр туризма Израиля Константин Развозов, в список «красных» стран (если таковой будет), могут войти Россия и Украина, где в последние недели наблюдается резкий рост заболеваемости и смертности.

За несколько часов до вступления в силу новых правил въезда, сайт минздрава Израиля перестал работать из-за большого количества обращений. К полудню работа сайта была восстановлена.