Москва, 1 ноября, 2021, 16:16 — ИА Регнум. НАТО ведет себя так, словно готовится нанести удар по России. Об этом 1 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В качестве аргумента своих слов эксперт привел тот факт, что альянс разворачивает свои силы в Черном море.

«Наращивается группировка сил и средства в Черном море. Цель одна — Россия. Мы — главный противник. Они готовят против нас удар, и мы должны быть во всеоружии готовы этот удар парировать», — сказал Коротченко.