Новосибирск, 1 ноября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области работы по ямочному ремонту и строительству дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» — на финишной прямой. В нынешних погодных условиях особенно важно строгое соблюдение нормативов применения технологий дорожного строительства. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 1 ноября, поручил региональному минтрансу усилить работу с муниципальными заказчиками и исполнителями работ по данному направлению.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Травников

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, в рамках реализации нацпроекта БКД в регионе верхний дорожный слой уложен на 94%, введены в эксплуатацию 67 объектов из 101.

«Во время снегопада укладка асфальтобетона не допускается. Те объекты, на которых по информации, озвученной в СМИ, шли работы, мы обязательно с лабораторией проверим с пристрастием — все физические, химические показатели асфальтобетона. Если качество неудовлетворительное — объект не будет принят», — сказал министр губернатору.«Самая горячая тема — эффективный контроль за качеством работ, за соблюдением технологий. В текущих погодных условиях это чрезвычайно важно. Наша главная цель — не выявить дефекты, поймать за руку и заставить переделывать, а не допустить, чтобы такие дефекты появлялись. Необходимо донести до всех муниципальных заказчиков и до исполнителей работ — какие же технологии в каких условиях в данный период допустимы, для того, чтобы потом с лабораторией не бегать и не выявлять отваливающиеся заплатки. Немедленно сегодня это сделайте, всех предупредите в каких условиях какие технологи применять недопустимо», — поручил губернатор министру транспорта и дорожного хозяйства Анатолию Костылевскому.

Напомним, что ранее губернатор потребовал жёстко синхронизировать программы работ коммунальных служб с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идёт о нацпроекте «Безопасные качественные дороги»; изменить подход и к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии.