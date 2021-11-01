1 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Глава Башкирии Радий Хабиров порекомендовал жителям республики провести нерабочие дни в кругу семьи. Он рассказал, как провел второй день карантина, написав, что с удовольствием можно спать, готовить кушать и читать. Хабиров посоветовал жителям не ссылаться на то, что у них нет «кусочка мяса или помидоров», поскольку всегда всё есть, — было бы желание. Жители возмутились такой риторике, заявив, что мясо им уже не по карману и это положение усугубляется введенными в республике ограничениями.

Оксана Хмурова, , 17:35 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров напомнил жителям региона о том, что им предстоит еще неделю быть на карантине. При этом сам он будет работать. Хабиров призвал жителей провести эти дни дома, в кругу семьи. И рассказал, как сам провел второй день карантина — сытно, с удовольствием.

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«Есть три вещи, которые можно делать с удовольствием, — спать, готовить кушать и читать. Я сегодня выбрал приготовление еды. Потому, что когда кормишь кого-то, — это большое удовольствие. У меня не такая большая семья, и я угощаю еще и своих друзей, помощников. На столе ничего не остаётся. И не надо ссылаться на то, что нет кусочка мяса или помидоров. Всегда всё есть, было бы желание. Желание доставить удовольствие своей семье, своим близким», — сообщил 31 октября глава Башкирии на своей странице в социальной сети.

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Даже эта абсолютно позитивная добрая новость вызвала множество негативных комментариев в социальной сети. И если уж мимишные сообщения вызывают такое раздражение, то совсем дело плохо в нефтяной республике. Люди пишут, что рады бы встретить нерабочие дни с позитивом, «но уж больно кушать хочется».

«Вы цены на мясо видели??? Скоро только по праздникам будем по кусочку покупать», — написала местная жительница, и с ней согласились более ста пользователей.

Более 60 пользователей согласились с тем, что «мы не только мясо будем по праздникам есть, а и остальные продукты тоже, молочку, колбасу, кондитерские изделия и т. д.». «Уже покупаем один раз в месяц кусочек», «Переходим на трехразовое питание: понедельник — среда — пятница», пишут жители, отмечая, что «желание-то есть кушать мясо, близких угостить, но как посмотришь на цены, желание само собой отпадает».

Обращение главы Башкирии Радия Хабирова Скриншот с личной страницы Радия Хабирова Вконтакте

Жители не понимают, зачем публиковать такие видео: «К чему это видео??? Цены на продукты посмотрите!»

Кто-то написал, что у него дома действительно нет ни кусочка мяса: «Вы серьезно это? Придите ко мне домой, у меня нет кусочка мяса, хотя я работаю… Даже смешно слушать это», «Да, не у всех есть и мясо и помидоры, и даже простых продуктов иногда нет, все деньги содрали налогами, у них же не ваша зарплата».

«Кто в частной конторе будет оплачивать? У людей ипотеки, кредиты, о чем вы думаете?», «Если сидеть дома, то готовить кушать будет не из чего, т. к. работаешь — получаешь деньги, не работаешь — не получаешь. Все логично, а не логично проводить массовые мероприятия, а потом вводить локдаун. Как-то так», «Вам бюджет оплатит нерабочие дни, а где частному бизнесу взять денег на зарплату, если выручки нет?» — пытаются достучаться до главы региона местные жители.

«Спасибо за выходные и за совет. Мне, правда, все равно придётся выйти на работу, наверное, потому что у меня нет такой возможности готовить и есть. Скиньте мне, пожалуйста, немного денег хотя бы на помидоры с мясом, чтоб хоть немного приблизиться к вашим пожеланиям и советам», — написал пользователь социальной сети.

Жители пишут, что в республике много нерешенных проблем: «Да, у вас праздник, а у кого-то горе! И не можем навестить ещё живого, но уже при смерти родного с вашими кодами», «У нас дом рушится, а вы плов готовите. Хоть приехали бы, я вам показал. А то вы всяких посылаете, которые некомпетентны», «Как дома сидеть? Работы нет в Башкирии для мужчин, детские — постоянно отказ, хоть и многодетные. Ужас просто. Как жить-то тогда? Если дома сидеть?» — пишут жители, соглашаясь с тем, что «насчёт мяса и помидоров глава региона классно пошутил».

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Плов или что вы там собрались готовить?! Это хорошо! Да пусть помощники приготовят! Никто не верит, что вы читаете комментарии! А вы бы в выходные почитали бы, да и ответили сами! И польза для вас: узнали бы, как живет простой народ, и может, веры в вас больше прибавится. Пишу вам не со зла! Правда, от чистого сердца!» — написала жительница.

«Вам-то хорошо, что у вас дом есть. Мы бы тоже хотели иметь, но цены кусаются. В Уфе почему такие завышенные цены на дома и квартиры? Объясните, пожалуйста», «Была бы у меня такая фазенда, я бы тоже сидел дома и мясо жарил», — с негодованием пишут жители.

Пользователи просят главу региона обратить внимание на сбои в системе здравоохранения республики: «Здравствуйте, Радий Фаритович. Что за бардак у нас в здравоохранении??? Я переболела ковидом, в поликлинике сказали, на «Госуслуги» придёт QR-код! Ну ничего не приходит уже неделю!!! Мне как в магазин ходить??? И никто помочь, как всегда, не может, и не знают как!», «Моя супруга уже третий месяц не может получить от поликлиники подтверждение, что переболела. На «Госуслугах» нет ничего, дали только бумажную справку, и все».

Люди требуют прекратить вводить ограничения: «Прекращайте кошмарить народ своими карантинами!»

Проверка QR-кода Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Говорит, конечно, красиво, умеет он это», — отмечают жители.

Кто-то заметил непоследовательность в принятии решений чиновниками: «Сначала открыли всё, теперь непонятно зачем закрыли. Дурдом. Вот если бы закрыли всё, без исключения, то да, я понимаю, а так — полный каламбур. Кто-то отдыхает дома, кто-то на морях, а кто-то просто тупо шарахается по магазинам. Закройте всё, и обработайте всё помещения, подъезды».

«Типа мы тоже дома — семья пять человек в однокомнатной на третьем этаже», «Вот мне интересно, как быть дома? Если я сегодня поехала в Куганак, а меня без паспорта в маршрутку не пустили. Мне что, в городе ночевать?» — спрашивают жители.