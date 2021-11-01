Ереван, , 16:10 — REGNUM По дороге Горис — Капан в Сюникской области Армении ездить безопасно, в том числе по тому участку, который контролируют сотрудники полиции Азербайджана. Об этом 1 ноября заявил журналистам замглавы Службы национальной безопасности (СНБ) Арам Акопян.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

«Накануне командующий пограничными войсками был там и ответил на вопросы. Там у нас нет изменений, — сказал Акопян. — Я был там накануне, очень безопасно».

Представитель СНБ отметил, что на дороге продолжают находиться силовики из соседней страны, но они не останавливают граждан Армении. Журналисты попросили заместителя главы ведомства прокомментировать случай, когда ранее армянского гражданина избили на дороге Горис — Капан. Акопян сказал, что не знает про эту ситуацию.

Напомним 12 сентября на дороге Горис — Капан сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.

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