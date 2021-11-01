Джакарта, , 16:09 — REGNUM Серия неглубоких тектонических землетрясений произошла в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Martin Luff

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало 24 землетрясения за последнюю неделю.

Серия землетрясений началась 23 октября 2021 года. В провинции Центральная Ява произошло несколько землетрясений, в частности, землетрясение магнитудой 2,8.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения обрушились на провинцию Ачех в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение произошло в индонезийской провинции Ачех