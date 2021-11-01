Джакарта, 1 ноября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Серия неглубоких тектонических землетрясений произошла в провинции Центральная Ява в Индонезии, сообщает Detik.

Martin Luff Землетрясение

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало 24 землетрясения за последнюю неделю.

Серия землетрясений началась 23 октября 2021 года. В провинции Центральная Ява произошло несколько землетрясений, в частности, землетрясение магнитудой 2,8.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнения обрушились на провинцию Ачех в Индонезии.