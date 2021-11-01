Москва, , 16:19 — REGNUM Представительство НАТО в России до своего закрытия занималась вербовкой перспективной молодежи. Об этом 1 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Троянский конь Цитата из к/ф «Троя». реж. Вольфганг Петерсен. 2004. США, Мальта, Великобритания

«Что касается закрытия информбюро и военной миссии НАТО в Москве. Что это были за структуры? Это был «Троянский конь» НАТО в России», — сказал эксперт.

По его словам, представители НАТО в России занимались тем, что работали с молодежью, со студентами, в рамках своей специальной программы поиска молодых лидеров.

«То есть они готовили на смену нынешней политической элите ту перспективную молодежь, которая могла бы достичь карьерных высот в политике, бизнесе, масс-медиа и работали с этой аудиторией. Готовили то, что мы называем «пятой колонной». Сейчас эта деятельность пресечена», — сказал Коротченко.