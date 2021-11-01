Сочи, Краснодарский край, , 16:05 — REGNUM В России уже в ближайшее время для борьбы с коронавирусной инфекцией начнут использоваться не только вакцины, но и лекарственные препараты. Об этом 1 ноября на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счёт — с теми, кто занимается этим», — отметил глава государства.

При этом, по словам российского лидера, самым лучшим и универсальным способом защиты от COVID-19 остаётся вакцинация.

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Президент отметил, что вовремя сделанная прививка — это «реальное спасение от тяжёлого течения болезни» и от летальных исходов в случае заражения коронавирусом. Также важно и ревакцинироваться, добавил Путин.