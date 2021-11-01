Новосибирск, , 16:06 — REGNUM Жители Новосибирской области активно пользуются порталом Госуслуг для прохождения Всероссийской переписи населения. Об итогах первых двух недель переписи рассказали в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по региону.

Перепись населения Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации Новосибирскстата, на утро 29 октября в обследовании приняли участие 44,4% жителей Новосибирской области. 30,4% были опрошены переписчиками дома, на переписных стационарных участках и в МФЦ. Популярным остаётся прохождение переписи через портал Госуслуг: данный способ предпочли 14% жителей области — это первое место среди регионов Сибирского федерального округа.

На основе полученных в ходе переписи населения данных в ближайшие 10 лет будут приниматься управленческие решения в стране, и в каждом регионе в частности. В правительстве Новосибирской области создана комиссия по проведению Всероссийской переписи населения.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, заполнить переписные анкеты можно самостоятельно на портале Госуслуг, в МФЦ, на переписных участках в районах области, а также дождаться переписчика дома. При этом не нужно показывать никаких документов.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.