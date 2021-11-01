Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Северную столицу к празднованию Нового года — 2022 планируют оформить в европейском стиле с элементами имперской тематики Петровского периода. Соответствующий бренд-бук (фирменный стиль бренда или события) опубликован на портале «Культура Петербурга» и доступен для всех желающих. Об этом 1 ноября сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Spbcult.ru Брендбук по оформлению Петербурга к Новому году 2022

По словам чиновника, в документе указана общая концепция, формы наружного украшения, варианты световых решений и применения растений, а также даны рекомендации по декорированию балконов и витрин, ярмарок и новогодних лавок.

«Важно, чтобы новогодние украшения гармонично вписывались в облик города. В 2022 году мы празднуем 350-летие Петра I — великого императора, подарившего нам этот праздник. Именно поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Обновление коснётся основных магистралей города, а также удаленных от центра районов», — пояснил Борис Пиотровский.

Чиновник также заметил, что возможность разнообразно провести праздничные выходные зависит от горожан.

Помимо примеров того, как можно украсить город, в брендбуке приведены примеры и того, что ни в коем случае нельзя использовать. В списке значатся: яркие и чрезмерно яркие игрушки, которые будут выбиваться из общей стилистики. А также нетематические элементы, «дождики» и подобные украшения поверх игрушек и инсталляций. Не рекомендовано использование некачественных и неприспособленных игрушек для уличного размещения (мягкие и бумажные конструкции, хрупкие стеклянные игрушки).