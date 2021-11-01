Варшава, 1 ноября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. 1 ноября Римско-католическая церковь Польши отмечает один из своих важнейших религиозных праздников — День всех святых. В Польше этот праздник отмечается параллельно Дню поминовения усопших. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В Польше в этот день пройдут приуроченные Дню всех святых во всех католических храмах, а у населения принято посещать могилы своих родственников.

День поминовения усопших на территории Польши имеет языческие корни. Считается, что его начали там отмечать еще в IV веке. Позже — с IX века — этот праздник был соединен с христианством и стал носить официальное название День всех святых.