Саратов, 1 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеорологические явления ожидаются в Саратовской области в предстоящие сутки. Предупреждение об этом появилось 1 ноября на сайте ГУ МЧС России по региону.

Onlinenigeria.com Туман

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Жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Саратовской области 2 ноября. Ночью и утром местами по региону и в областном центре ожидается туман с видимостью 500 и менее метров. На дорогах местами будет скользко.

Температура воздуха ночью составит около минус 2 градусов, без осадков. Днем потеплеет до +10. Метеослужбы обещают переменную облачность, без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве из-за тумана объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Период предупреждения будет действовать преимущественно в тёмное время суток — с 21:00 1 ноября до 09:00 2 ноября.

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