Москва, 1 ноября, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,94%, превышая $84,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

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«Возрождение оптимизма на рынках азиатского региона и данные по запасам нефти в Китае поддержали рынок черного золота.

Запасы в США также остаются относительно низкими, а ресурсы для наращивания добычи на американском континенте невелики. К тому же высокие цены на газ поддерживают спрос на нефть как альтернативное топливо.

Ожидания ужесточения монетарной политики американского регулятора уже заложены в цены, а подорожание кредитов ещё сильнее ограничивает привлекательность сланцевой добычи.

От назначенной на 4 ноября встречи членов ОПЕК+ инвесторы также не ждут неприятных новостей, а угроза иранских договоренностей с Западом остается эфемерной.

В этих условиях спекулянты не упустят возможности вернуть нефть в зону выше $85 за баррель и протестировать недавние максимумы», — полагает эксперт.

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