Тверь, 1 ноября, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении пилота, случайно сбившего на учениях в Тверской области самолёт Су-30, передано на рассмотрение в Тверской гарнизонный военный суд.

Минобороны РФ Истребитель Су-30

Инцидент произошёл 22 сентября 2020 года над Бологовским районом Тверской области при отработке истребителями условных воздушных боёв. По самолёту Су-30 случайно была дана очередь из 30-миллиметровой автоматической пушки ГШ-30−1. В результате самолёт потерял управление, пилотам удалось катапультироваться. Стоимость утраченного в результате ошибки истребителя оценили в 1 млрд 143 млн руб., уточняет «Коммерсантъ».

Обвиняемым по делу по статье 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» проходит пилот первого класса майор Василий С. Сам пилот и его защита с обвинением не согласны.