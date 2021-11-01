Варшава, , 16:00 — REGNUM Несмотря на начало отопительного сезона, запасы угля у Польской энергетической группы, которая является крупнейшим производителем электроэнергии, намного меньше, чем было во время отопительного сезона в предыдущие годы. Из-за этого в стране может не хватить угля. Об этом пишет известное польское издание Rzeczpospolita.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов статьи, такая ситуация может стимулировать рост импорта угля из России.

«И это будет огромным бременем, потому что уголь на мировых рынках подорожал на 200%», — говорится в материале.

«Альтернативой импорту угля является снижение цен на газ, но такое развитие событий кажется маловероятным в ближайшее время», — сетуют журналисты издания.