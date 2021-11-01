Варшава, 1 ноября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Несмотря на начало отопительного сезона, запасы угля у Польской энергетической группы, которая является крупнейшим производителем электроэнергии, намного меньше, чем было во время отопительного сезона в предыдущие годы. Из-за этого в стране может не хватить угля. Об этом пишет известное польское издание Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

По мнению авторов статьи, такая ситуация может стимулировать рост импорта угля из России.

«И это будет огромным бременем, потому что уголь на мировых рынках подорожал на 200%», — говорится в материале.

«Альтернативой импорту угля является снижение цен на газ, но такое развитие событий кажется маловероятным в ближайшее время», — сетуют журналисты издания.