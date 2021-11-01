Москва, , 15:59 — REGNUM Вакцинация является реальным спасением от смерти от коронавируса и тяжелого течения заболевания. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вакцинация — реальное спасение от смерти от коронавируса и тяжелого течения заболевания», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не была сделана ревакцинация.

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