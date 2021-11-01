Москва, , 15:58 — REGNUM Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при Североатлантическом альянсе. Такие меры были предприняты в ответ на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ при организации.

Флаги России и НАТО Mailtoanton

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Также с этой даты прекращается работа информбюро альянса и военной миссии связи в Москве. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, теперь, чтобы контактировать с Россией, организации следует теперь обращаться к российскому послу в Бельгии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 и 2018 годах НАТО в одностороннем порядке сократило численность российского диппредставительства, приостановило гражданское и военное сотрудничество с Россией, ограничило допуск российских дипломатов в штаб-квартиру НАТО и связи с его международным секретариатом. Кроме того, были заморожены контакты по военной линии.

В октябре 2021 года НАТО приняло решение сократить размер миссии России и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность. В альянсе заявили, что российские дипломаты являлись сотрудниками разведки.