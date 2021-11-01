София, , 15:58 — REGNUM В Болгарии после планового ремонта свою работу возобновил шестой энергоблок крупнейшей атомной электростанции страны «Козлодуй». Об этом 1 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

АЭС «Козлодуй» Gogo89873

Согласно официальной информации, запуск соответствующих мощностей был осуществлен на пять дней раньше предусмотренных сроков.

«Проведена полная модернизация оборудования, реактор загружен новым ядерным топливом, проверена и усовершенствована система безопасности», — резюмировал директор станции Наско Михов.

Напомним, 6-й энергоблок АЭС «Козлодуй» был остановлен 29 сентября нынешнего года для профилактических работ. В связи с этим рынок недополучил более 1000 мегаватт электроэнергии, что привело к резкому росту цен на электричество для болгарских и ряда зарубежных потребителей.