София, 1 ноября 2021, 15:58 — REGNUM В Болгарии после планового ремонта свою работу возобновил шестой энергоблок крупнейшей атомной электростанции страны «Козлодуй». Об этом 1 ноября сообщило Болгарское национальное радио.
Согласно официальной информации, запуск соответствующих мощностей был осуществлен на пять дней раньше предусмотренных сроков.
«Проведена полная модернизация оборудования, реактор загружен новым ядерным топливом, проверена и усовершенствована система безопасности», — резюмировал директор станции Наско Михов.
Напомним, 6-й энергоблок АЭС «Козлодуй» был остановлен 29 сентября нынешнего года для профилактических работ. В связи с этим рынок недополучил более 1000 мегаватт электроэнергии, что привело к резкому росту цен на электричество для болгарских и ряда зарубежных потребителей.