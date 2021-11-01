Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,1%, сползая до 70,88 рубля. Евро прибавляет 0,18%, подрастая до 82,07 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Деньги ООО «АиФ-Адыгея»

«Даже на фоне окончания налогового периода и коррекции сырьевых рынков ослабление рубля 29 октября носило явно избыточный и спекулятивный характер. Впрочем, паника всегда заразна, как и попытки спекулянтов играть на понижение.

Фундаментально рубль остается существенно недооцененным, а ставки по российскому долгу существенно выше уровня их риска. Это будет толкать рубль в район 70 рублей за доллар при любом позитивном сигнале.

Сегодня таким сигналом стало восстановление перепроданного российского рынка акций, вслед за Азией, где Китай и Япония отчитались о высокой деловой активности, уверенно отыгрывающего потери последних сессий. Также наверх развернулась нефть.

Из негативных факторов традиционный предновогодний рост импорта и выездного туризма, который будет давить на курс рубля. На текущей короткой неделе рынок ждет большое количество ванных макроэкономических данных и других сигналов.

В частности, на заседании ФРС будут обсуждаться вопросы программы выкупа облигаций с рынка и ключевой ставки.

Сейчас в котировки заложена довольно жесткая риторика, так что если ФРС поведет себя менее решительно, это может поддержать интерес к развивающимся рынкам и их валютам», — считает эксперт.

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