Новосибирск, , 15:57 — REGNUM Кулинарный онлайн-проект «Кухни народов России», марафон «Россия сближает», Большой этнографический диктант и «Ночь искусств» — Новосибирская область готовится к празднованию Дня народного единства. В этом году мероприятия пройдут с учётом текущей эпидемиологической ситуации и принятых ограничительных мер в онлайн-формате, сообщили в правительстве региона.

Дом правительства Новосибирской области Nso.ru

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«Я поздравляю всех с наступающим государственным праздником — Днём народного единства. Жители региона уже привыкли, что в этот день традиционно проводятся праздничные мероприятия. Понятно, что нам всем хочется дружно отметить этот день, но с учётом всех действующих санитарно-эпидемиологических ограничений и нерабочих дней я рекомендую такие мероприятия перенести на более поздний срок или организовать их проведение в онлайн-режиме. В прошлом году у нас такая практика была, опыт накоплен. Массовых мероприятий в эти дни не допускается — просьба это учесть», — отметил губернатор региона Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 1 ноября.

Так, участники интернет-марафона «Россия сближает» с 1 по 3 ноября будут получать тематические задания, победитель определится розыгрышем среди набравших наибольшее количество правильных ответов.

В рамках онлайн-фестиваля «Кухни народов России» новосибирцам расскажут о кухнях народов России, познакомят с гастрономическими предпочтениями, напитками и блюдами регионов страны. Благодаря серии мастер-классов шеф-поваров страны зрители смогут научиться готовить блюда коренных народов Севера, Кузбасса, Горного Алтая, Бурятии и других. Также запланирована праздничная концертная онлайн-программа «Концерт по рецепту» с участием творческих коллективов региона. Мастер-классы и концерт пройдут в эфире телеканалов ОТС и РБК-ТВ Новосибирск. В социальных сетях Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области пройдет онлайн-викторина «Вкусный путеводитель».

В день праздника, 4 ноября, состоится онлайн программа «Концерт по рецепту», в котором примут участие фольклорные ансамбли и другие творческие коллективы Новосибирской области. В социальных сетях пройдет онлайн-конкурс «Игры и традиции народов России».

По традиции Новосибирская область присоединится к нескольким международным акциям. С 3 по 7 ноября жители региона смогут принять участие в акции «Большой этнографический диктант» — просветительском проекте, который знакомит с культурой народов России, культурно-историческими особенностями региона, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.

В ночь с 4 на 5 ноября регион присоединится к международной акции «Ночь искусств» — музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурно-досуговые учреждения Новосибирской области проведут тематические мероприятия, афиша которых представлена на сайте министерства культуры региона. Увидеть традиционные народные костюмы, побывать в немецкой деревне и узнать о традициях сибиряков можно будет 4 ноября на youtube-канале Новосибирского областного дома народного творчества.

Новосибирская филармония приглашает на онлайн-концерт «Credo Chorus» — прозвучат лучшие хоровые произведения разных эпох в исполнении Новосибирской хоровой капеллы, после чего состоится онлайн-экскурсия по Государственному концертному залу им. А.М. Каца.

Праздничный онлайн-концерт творческих коллективов «Клуба Революция» пройдёт в День народного единства в социальных сетях учреждения.

Впервые в стране состоится Всероссийская хоровая акция «Надежда», посвященная 50-летию песни с одноименным названием Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой. Исполнение хоровыми коллективы песни в знаковых для регионов местах объединят в видеоролик всероссийского исполнения песни «Надежда». Видео будет показано в День народного единства на различных платформах в интернете, а также в эфирах телевидения.

Также молодых новосибирцев приглашают принять участие в акциях, организованных Росмолодежью — квиз-игре «Россия — наш общий дом», #РоссияВНашемСердце, #МарафонНаций и других мероприятиях.

Все мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, пройдут с учётом эпидемиологических ограничений.