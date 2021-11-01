Москва, 1 ноября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Президент Украина Владимир Зеленский сильно рискует, пытаясь обострить военный конфликт в Донбассе. Об этом 1 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

По его словам, уже не только Россия, но и США предостерегают украинского президента от резких шагов и военной агрессии против ДНР и ЛНР.

«Это серьёзный сигнал Украине не от России — от США. И Зеленского предупредили: ты сбавь обороты, пацанчик в Донбассе, а то перейдешь красную линию и дальше перейдут через тебя. Думаю, старшие партнеры Украины вместе с украинским генштабом внимательно анализируют перемещения Вооружённых сил России», — сказал Коротченко.