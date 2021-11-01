Москва, 1 ноября 2021, 15:56 — REGNUM Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не была сделана ревакцинация. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин.
«Вспышки коронавируса начинаются из-за того, что вовремя не сделали ревакцинацию», — сказал Путин.
Напомним, в сентябре Путин заявил, что много людей из его окружения заразились коронавирусной инфекцией, поскольку вовремя не ревакцинировались.
12 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин ещё не прошёл ревакцинацию от коронавируса, поскольку у него «очень высокий» уровень антител.
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