Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Сотрудники полиции Кутаиси 1 ноября задержали четырёх участников акции протеста, выступающих за освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание Netgazeti.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, активисты собрались возле мэрии города. Они пытались нанести краской надпись «Свободу Мише», но правоохранители не позволили это сделать и изъяли краску у протестующих.

После этого один из активистов начал требовать вернуть краску, которую «украли» сотрудники полиции. В результате перепалки четверо протестующих были задержаны.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.

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