Тбилиси, 1 ноября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кутаиси 1 ноября задержали четырёх участников акции протеста, выступающих за освобождение из тюрьмы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает издание Netgazeti.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

По данным журналистов, активисты собрались возле мэрии города. Они пытались нанести краской надпись «Свободу Мише», но правоохранители не позволили это сделать и изъяли краску у протестующих.

После этого один из активистов начал требовать вернуть краску, которую «украли» сотрудники полиции. В результате перепалки четверо протестующих были задержаны.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.