Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В России необходимо ускорить разработку современного вооружения для воздушно-космической обороны. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Иван Шилов ИА REGNUM ВПК

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«Предприятиям ВПК необходимо нарастить темпы разработки современного вооружения для воздушно-космической обороны, в сжатые сроки наладить их серийное производство с использованием отечественной элементной базы», — заявил Путин.

Он указал, что в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500.