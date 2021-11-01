Москва, , 15:54 — REGNUM В России сегодня, 1 ноября, сотрудники Федеральной службы судебных приставов отмечают свой профессиональный праздник.

Судебный пристав Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Исторические корни праздника уходят в 1865 год, когда император Александр II подписал положение о судебных приставах. Сейчас Федеральная служба судебных приставов — это орган, который осуществляет функции по обеспечению порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

По итогам 2020 года в консолидированный бюджет РФ приставами было перечислено 274 млрд рублей.

По данным ведомства, особое внимание уделяется исполнению социально значимых категорий исполнительных документов, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, и восстановлением прав и интересов граждан. Так, в 2021 году было взыскано 19 млрд рублей алиментов, что на 1,6 млрд больше, чем в 2019 году, а задолженность по заработной плате взыскана полностью или частично в рамках более 80% исполнительных производств.