Ташкент, , 15:53 — REGNUM Эксперт Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Мухаммаджон Бабаджанов предложил 50 развитым странам мира высадить леса на территории высохшего Аральского моря. Об этом сообщает Подробно.уз.

Аральское море

Высокотехнологичные и инновационные леса предложено высадить в Муйнакском районе Каракалпакии, площадью в пять гектаров каждый и назвать эти леса в честь стран, поддержавших данную инициативу.

Кроме того, предложил эксперт, для любого человека на нашей планете, следует организовать на платной основе посадку деревьев на территории дна высохшего Аральского моря с табличкой инициалов (ФИО) посадившего это дерево, за посадкой и ростом которого он будет иметь возможность наблюдать удаленно.

«Для реализации данной инициативы необходима массовая популяризация и продвижении этого предложения известными личностями во всем мире, главами государств и международными организациями, а также крупными международными и медиа корпорациями», — считает эксперт.

Для полива деревьев в инновационных лесах предлагается использовать новейшие энерго‑ и водо-сберегающие технологии, при этом необходимая электроэнергия может производиться из возобновляемых источников энергии, отметил он.

«Необходимая вода для полива деревьев будет вырабатываться из атмосферы путем использования новейших технологий atmospheric water generator», — добавил Бабаджанов.

По его мнению, инициатива по высадке лесов на территории Аральского моря способна дать импульс планетарного масштаба в процессы восстановления экосистем и стать уникальной практической платформой для стран-членов ООН по сплочению усилий в защите и восстановлении биологического разнообразия, а также стать примером для будущих поколений.

«Данной инициативой мы призываем еще раз переосмыслить роль нашего поколения в защите и сохранении природы нашей планеты, и надеемся, что она найдет свою практическую реализацию и станет общемировым мероприятием, которая объединит наши усилия для достижения этой цели до 2030 года», — подчеркнул эксперт.