Москва, , 15:53 — REGNUM Странно, что Медведев счел нужным сосредоточиться именно на продовольственном кризисе, тем самым как бы отодвинув на второй план все прочие — энергетический, сырьевой, транспортный и общий экономический, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Кризис Publicdomainpictures.net

«При этом все они звенья одной цепи, начало которой положил финансовый кризис. Теряя свои позиции крупнейших мировых производителей, страны Запада на протяжении последних десятилетий сохраняют для своего населения высокий уровень потребления, покрывая разницу необеспеченной эмиссией и раздуванием долговых пузырей.

В результате такой деятельности финансовые спекуляции становятся куда более привлекательным объектом инвестиций, чем реальный сектор. А вовлеченные в ту же систему в виде сырьевых фьючерсов продовольственные товары также становятся объектом финансовых спекуляций, в результате испытывая огромную волатильность.

Но сельское хозяйство является куда менее гибким видом деятельности, участники этого сектора не могут регулировать производство так быстро, как меняются рыночные цены.

В результате этот сектор, и так зависимый от колебаний климата, становится ещё более рисковым — вырастишь слишком много продукции, продать её не сможешь, в результате вынужден будешь залезать в долги и в дальнейшем закладывать в стоимость продукцию размер выплат по кредиту.

Не исключено, что такая ситуация приведет в итоге к некоторому откату в прошлое. С одной стороны, население будет хотя бы часть продовольствия стремиться выращивать самостоятельно, обзаводясь дачами и прочими их суррогатами. С другой стороны, государства будут всё больше брать под свой контроль регулирование производства и распределения продовольствия.

Альтернативой могло бы стать внедрение в производство производства продовольствия новых более эффективных технологий, орошение и окультуривание ранее неосвоенных земель, внедрение новых сельхозкультур, пород и видов животных, синтезирование питательных веществ из несельскохозяйственного сырья, но они также становятся заложниками спекуляций на раздутых рынках», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», что в мире на фоне пандемии начался продовольственный кризис.

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