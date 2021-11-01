Москва, , 15:49 — REGNUM В правительстве России ввели антиковидные требования к участникам очных совещаний. Как рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, от участников совещаний потребуют QR-код, подтверждающий вакцинацию, справку о перенесённой болезни или отрицательный ПЦР-тест.

QR-код geralt

Беляков рассказал, что на данный момент уровень вакцинации среди сотрудников аппарата правительства составляет более 80%, примерно столько же привилось и сотрудников федеральных органов власти.

«Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате», — приводит его слова РБК.