Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM Число нижегородцев, отметивших ухудшение своего материального положения в октябре выросло почти на 5%. Количество тех, кто почувствовал улучшение финансового состояния, осталось примерно на том же уровне: 19,6% в сентябре, 21,0% в октябре. Такие данные опубликовали исследователи Института проблем социального управления в конце октября 2021 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нижний Новгород Алексей Трефилов

По данным исследователей, в прошедшем месяце «зафиксировано максимальное в течение года количество увидевших незначительное улучшение материального положения своей семьи — 17,0%».

»При этом выросло и достигло максимума на годовом горизонте уровень удовлетворенности жизнью (13,7%). К слову, этот параметр растет на протяжении трех месяцев после достигнутого в июле минимума в 5,3%. При этом значительно опустился уровень полной неудовлетворенности жизнью. В октябре таких нижегородцев зафиксировано 21,3%, тогда как еще месяц назад их было 27,1%», — говорится в исследовании.

По словам директора Института проблем социального управления Максима Лубяного «за последний месяц сообщество нижегородцев еще больше поляризовалось в отношении к своему будущему».

«Четвертый месяц подряд растет количество людей, смотрящих в будущее спокойно и без иллюзий: с 25,5% в июне до 34,7% в октябре. Возможно это обусловлено отношением к вакцинации против коронавируса и ужесточением региональных антиковидных мер в период «нерабочих дней», который в Нижегородской области вдвое длиннее, чем в России. Одни, веря в силу вакцины, привились и надеются, что их минуют тяжелые последствия, другие — прививаться не хотят и надеются исключительно на русский «авось», — считает Лубяной.

Мониторинговый опрос «Социальное самочувствие и социальный оптимизм нижегородцев. Октябрь 2021 года» проведен по инициативе Института проблем социального управления на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Опрошено 1200 респондентов. Выборка пропорционально распределена относительно численности населения, пола, возраста.