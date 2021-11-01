Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Депутаты оппозиционных партий Грузии должны покинуть парламент республики, заявил бывший грузинский президент Михаил Саакашвили. Его письмо 1 ноября зачитал адвокат Ника Гварамия.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ни одна тюремная решётка не сможет сдержать справедливый гнев народа. Вместе с тем, мы должны понимать, что парламент уже потерял функцию государственной платформы», — говорится в письме.

Саакашвили отметил, что «впечатлён» решением лидера партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе сдать депутатский мандат. Он также заявил, что у оппозиции «есть полная легитимация уличных протестов и сопротивления насилию».

Напомним, в Грузии 30 октября прошёл второй тур выборов в органы местного самоуправления. Почти во всех горсобраниях больше всего голосов получила правящая партия «Грузинская мечта». Также кандидаты от этой партии победили на выборах мэров всех городов и муниципалитетов, кроме муниципалитета Цаленджиха. В оппозиции заявляют, что итоги голосования были «сфальсифицированы».

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