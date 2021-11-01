Москва, 1 ноября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Безусловно, потребляемая электроэнергия должна оплачиваться в срок и в полном объеме. Не стоит забывать, что производство электроэнергии — это такое же производство, как и любое другое, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

«На этом производстве задействовано множество людей, техники, иных ресурсов, требующих соответственного материального обеспечения.

Не оплачивая счета, нерадивые потребители оставляют без зарплаты трудящихся в этой отрасли работников, препятствуют своевременному обслуживанию и замене оборудования, погашению кредитов, взятых энергетическими компаниями и т. д.

Почему-то у нас принято считать, что оплата коммунальных услуг — это нечто второстепенное, что-то «государственное» и оторванное от реальных потребностей всех тех, кто обеспечивает деятельность и качественную работу соответствующих служб. Нет, это не так.

Не оплачивая счета, граждане тем самым лишают зарплаты людей, которые это электричество предоставляют. Любые меры, направленные на улучшение качества оплаты соответствующих услуг могут только приветствоваться.

Но механизмы резкого ужесточения санкций против нерадивых плательщиков сами по себе тоже способны нанести определенный вред, если они не будут детально проработаны и в них не будут заложены принципы, исключающие причинение вреда третьим лицам.

Штрафы за неоплату электроэнергии — идея, конечно, здравая и полезная. Но многое будет упираться в конечную реализацию.

И однозначные выводы, насколько эффективными могут оказаться подобные меры, можно будет сделать только после тщательного анализа: как именно будет использоваться механизм повышения штрафов, по каким критериям будут определяться те должники, в отношении которых могут быть применены усиленные штрафные санкции без риска навредить кому-то еще и т. д.», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава НП «Совет рынка» Максим Быстров предложил увеличить штрафы за неуплату по счетам за потребление электроэнергии для юридических лиц.

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