Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали водителя маршрутки, который, по версии следствия, насиловал одиноких пассажирок в вечернее время, завозя их в безлюдные места. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемый в изнасиловании пассажирок маршрутки в Петербурге Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщалось ранее, 27 октября поздно вечером у дома 2 по улице Сочинской у заброшенных гаражей водитель маршрутного такси совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 44-летней пассажирки, оказавшейся в салоне в одиночестве.

Насильника удалось вычислить спустя несколько дней. 29 октября у дома 16 по Тихорецкому проспекту сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего водителя маршрутки, гражданина одного из азиатских государств СНГ.

«Подозреваемый передан в следственные органы для проведения процессуальных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 132 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

Полицейские уже установили, что 44-летняя пассажирка — не единственная жертва насильника. По имеющимся данным, 16 октября на Тихорецком проспекте при схожих обстоятельствах этим же злоумышленником были совершены противоправные действия сексуального характера в отношении 18-летней девушки.

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