Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Чемпионом российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в этом году стала команда из Тольятти LADA Sport ROSNEFT. На завершающем, финальном этапе соревнований, который прошел на трассе Формулы 1 «Сочи Автодром» 30−31 октября, LADA Sport ROSNEFT одержала итоговые победы в гоночных классах «Туринг» и «Туринг-лайт» как в личном, так и командном зачетах.

ПАО «НК «Роснефть» Чемпион российской серии кольцевых гонок — LADA Sport ROSNEFT

Как рассказали в пресс-службе команды, судьба чемпионских титулов была неизвестна до последнего круга. Пилоты LADA Sport ROSNEFT одержали три важнейшие победы и чемпионами сезона 2021 года стали Кирилл Ладыгин в классе «Туринг» (второй год подряд) и Иван Чубаров в классе «Туринг-Лайт». LADA Sport ROSNEFT оказалась лучшей в командных зачетах обоих гоночных классов.

На протяжении 6 лет «Роснефть» является генеральным спонсором команды. Благодаря такому сотрудничеству LADA Sport ROSNEFT стала ведущей командой в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов, которые изначально создавались для гоночной команды. Высокооктановый бензин Pulsar-100 от «Роснефти» — официальное топливо Российской серии кольцевых гонок. Его используют все участники соревнований, отмечая безотказную работу технически сложных автомобилей, чувствительных к качеству горюче-смазочных материалов. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны теперь всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar можно на АЗС компании.

В этом году команда LADA Sport ROSNEFT начала использовать новое спортивное моторное масло Rosneft Magnum Racing. Благодаря специальной рецептуре, разработанной в лаборатории «РН — смазочные материалы», масло обеспечивает повышенную защиту двигателя при экстремальных режимах работы. Rosneft Magnum Racing имеет высокие эксплуатационные свойства, оптимально сочетает термическую стабильность, сопротивляемость к окислению и улучшенную защиту от износа. Новое масло с недавнего времени поступило в розничную продажу.

В конце LADA Sport ROSNEFT вновь посетит «Сочи-Автодром», чтобы принять участие в финальной гонке года с сильнейшими пилотами Кубка мира WTCR.