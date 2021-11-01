Берлин, 1 ноября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Германии подтвердили получение предложений от российской стороны по новой встрече в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом 1 ноября заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Германия

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Он добавил, что полученный документ изучается.

«Правительство ФРГ продолжает работать над подготовкой проведения в ближайшее время встречи глав МИД четырёх стран», — сказал Бургер.

Напомним, днём ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия передала партнёрам свои предложения по содержательному наполнению новой встречи в «нормандском формате» и ожидает их реакции.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал передергиванием фактов слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы имевшем место обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу в «нормандском формате» (Россия, Украина, ФРГ, Франция) на уровне министров иностранных дел во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Российский министр уточнил, что Путин во время указанного разговора пообещал только поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав МИД стран «нормандской четвёрки».