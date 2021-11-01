Ярославль, , 15:42 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля объяснили, почему они приняли решение проголосовать «за» или «против» изменения территории здания бывшей детской клинической больницы с медицинского центра на общественно-деловую зону. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание детской больницы Фото МЧС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты муниципалитета по предложению мэрии Ярославля изменили назначение участка под зданием. Из зоны медицинских центров участок переведён в общественно-деловую зону. Ранее детская больница была выведена из здания якобы из-за угрозы обрушения. О том, что будет со зданием, пока неизвестно, однако в правительстве Ярославской области чётко дали понять, что больница туда точно не вернётся.

«Я голосовал «за». Я объясню в двух словах: у каждого объекта, в отношении которого вносятся изменения в правила землепользования и застройки, есть правообладатель, который определяет дальнейшее назначение недвижимости. Больница находится в собственности Ярославской области. Соответственно с инициативой перевода земли в общественно-деловую зону выступает правительство. Насколько мы увидели в пояснительных записках — больница находится в аварийном состоянии и они не планируют её восстанавливать, ремонтировать, реконструировать. Судя по всему, объект будет продан. А чтобы максимально эффективно это сделать с точки зрения денег — зону изменили на общественно-деловую», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Олег Ненилин.

Высказались и другие депутаты от фракции «Единая Россия». Так Константин Шлапак проголосовал «за», поскольку проект одобрила комиссия муниципалитета. А вот Александр Дегтярёв проголосовать не смог по причине болезни, однако высказался против подобных изменений.

«Я против. Хотя для того, чтобы голосовать «за» или «против» надо иметь полноценную выкладку о состоянии этого здания. Потому что как мне говорил бывший главный врач Киселёв — эта трещина там была ещё когда он начинал. А это было 20 с лишним лет назад. Поэтому это какие-то игрушки или действительно забота о наших подрастающих поколениях, я сказать не могу. Но в любом случае нужно смотреть на состояние здания», — пояснил свою позицию депутат.

Резко против выступил справедливоросс Анатолий Каширин.

«Абсолютно неправильно, я считаю. Я был единственный из всего муниципалитета против. Почему? Много спорных вопросов, касающихся правил землепользования и застройки. Но самое главное, что характерно для нынешней власти городской, то, что он под видом каких-то положительных изменений в ПЗЗ проводят свои личные интересы. В начале заявляли, что аварийное, сейчас уже перевели, больница быть не может. А это очень обидно, потому что здание можно было отремонтировать и больница могла функционировать. Тем более сейчас в связи с ковидом. Сейчас люди не могут проходить обследования. А мы ещё убираем здания больницы. Это абсолютно неправильно, неграмотно. Это говорит о том, что нынешние власти не думают о будущем», — высказался депутат.

Анатолий Каширин отметил и то, что он очень удивлён таким единодушием среди коллег.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов сообщил, что изменения в правила землепользования и застройки вносятся одним документом, хотя самих изменений много. Депутаты не могут принимать по ним поправки или отправлять на доработку. Голосовать «за» или «против» приходится за множество изменений сразу. Если бы муниципалитет проголосовал «против», это остановило бы строительство важных для города объектов.

«В частности, это школа на Большой Фёдоровской, госпиталь военный на Ленинградском проспекте, строительство волейбольного центра. Большинство депутатов руководствовалось этими пунктами», — рассказал Артур Ефремов.

Председатель муниципалитета подчеркнул, что перевод старого здания больницы под общественно-деловую зону не создаст дефицита медицинских услуг.

«Если говорить о больнице, то здесь, я так понимаю, было обращение наших областных коллег по поводу изменения зоны. Мы до этого рассматривали этот вопрос, в ходе наших текущих заседаний. Был направлен запрос в департамент здравоохранения по поводу обеспеченности населения Кировско-Ленинского района услугами медицинскими, детскими. Был ответ, что в соответствии с законодательством всё обеспечено. Это было месяца три или четыре назад направлено обращение», — заключил Артур Ефремов.

Те вопросы, которые поступили в адрес муниципалитета в процессе принятия ПЗЗ, Артур Ефремов планирует обсудить с мэром после окончания нерабочих дней.

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