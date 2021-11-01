Москва, , 15:39 — REGNUM Лучшим новичком недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба турнира.

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В трех матчах Рашевский набрал три очка — один гол и две результативные передачи. 21-летний форвард в третий раз признан лучшим новичком недели.

Лучшим вратарем стал шведский голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг, на счету которого три победы в трёх матчах и 97,06% отражённых бросков. В матче против «Торпедо» (2:0) он в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Лучшим защитником стал Микко Лехтонен из санкт-петербургского СКА. На его счету гол и две передачи в трёх матчах.

Лучшим нападающим недели признан форвард СКА Андрей Кузьменко. В трёх матчах он забросил четыре шайбы и отдал два голевых паса.