Ереван, 1 ноября, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Уровень зарплаты офицеров Пограничной охраны Армении Службы национальной безопасности (СНБ) ниже, чем в других силовых ведомствах республики, из-за чего там наблюдается отток кадров. Об этом 1 ноября заявил замглавы СНБ Арам Григорян на обсуждении госбюджета на 2022 год в парламенте Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По словам представителя СНБ, младшие офицеры в месяц получают в ведомстве около 160 тыс. драмов, что составляет около $330.

«Хотим довести денежное довольствие хотя бы до 210 — 220 тыс. Поэтому хочу обсудить с вами, депутатами, увеличение финансирования нашего зарплатного фонда», — сказал Григорян.

Он добавил, что в последнее время условия размещения пограничников улучшили. Почти всех перевели из палаток во временные строения. До конца месяца этот процесс должен завершиться.

Стоит отметить, что проект бюджета Армении предусматривает увеличение затрат на СНБ на 22,85% до 42,7 млрд драмов, что соответствует почти $90 млн.