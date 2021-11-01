Москва, , 15:36 — REGNUM Активисты польской диаспоры в России, а также польские дипломаты и католическое духовенство почтили память погибших поляков в ходе репрессий и ссылок в Сибирь в 1930-х годах. Акции были приурочены ко Дню памяти жертв политических репрессий, который 30 октября официально отметили в России. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Зажженные свечи в память о репрессированных Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мероприятия прошли в форме зажжения свеч на могилах убитых поляков. Основные мероприятия прошли в Москве, в Катыни (Смоленская область) и в Сибири.

В польском военном кладбище в Катыни местные католические священники провели Святую мессу, на которой присутствовали польские дипломаты и представители местной польской общины.

В Москве глава Польского института Петр Сквечинский возложил цветы на Донском кладбище, где находятся символические могилы последнего командующего Армией Крайовой генерала Леопольда Окулицкого и польского общественного деятеля Станислава Ясюковича.

Отдельные мессы с участием представителей польской диаспоры прошли в местах захоронений поляков и в Санкт-Петербурге, Иркутске и Новосибирске.