Кишинёв, , 15:35 — REGNUM Цены на газ для потребителей в Молдавии вырастут уже ноябре. Об этом 1 ноября сообщил на брифинге вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несомненно, тарифы вырастут, — сказал Спыну. — Тарифы будут скорректированы, начиная с ноября».

Вице-премьер сообщил, что новая стоимость газа будет объявлена в течение ближайших двух или трёх дней. Он отметил, что для социально незащищённых слоёв населения будут предусмотрены субсидии.

Напомним, после длительных переговоров молдавская сторона 30 октября договорилась с Газпромом о продлении соглашения на поставку газа. Новая цена составила $450 за тысячу кубометров. Также стороны договорились в мае заключить соглашение о погашении Молдавией многолетнего долга за газ.

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